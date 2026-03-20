الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات

عدد اليوم
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشجب وتستنكر العدوان الإيراني الآثم والمتكرر على دول الخليج

20 مارس 2026 16:19

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن شجبها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني الآثم والمتكرر على الدول العربية، وممارساتها العدائية المتعمّدة في استهداف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة والغاز الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان ودول عربية أخرى.
وقالت الأمانة العامة، في بيان نشرته اليوم إن هذا العدوان هو انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حُسن الجوار، وتصعيد خطير من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الإرهابي الغاشم والمستمر، والأعمال التخريبية الممنهجة التي تقوم بها إيران، فإنها تجدّد تضامنها الكامل مع الدول العربية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات، التي تتخذها لصد هذا العدوان والدفاع عن أمنها وسيادتها وحماية أراضيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة العربية والأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار الدول العربية وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

أخبار ذات صلة
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية
«الداخلية العرب»: اعتداءات إيران تقوض أمن المنطقة واستقرارها
المصدر: وام
مجلس وزراء الداخلية العرب
آخر الأخبار
قاعدة "كلايد" حيث تتمركز الغواصات النووية البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعتقل شخصين حاولا دخول قاعدة غواصات نووية
اليوم 17:29
بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو
الرياضة
بايرن وأرسنال السيناريو الأقرب لنهائي الأبطال و7.3% نسبة الكلاسيكو
اليوم 17:15
رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا
الرياضة
رونالدو خارج تشكيلة البرتغال لوديتي المكسيك وأميركا
اليوم 17:11
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن جولة جديدة من المفاوضات
اليوم 17:05
بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي
الرياضة
بايرن ميونيخ يرفض الصمت على التراجع التحكيمي
اليوم 17:02
