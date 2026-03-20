الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
بريطانيا تعتقل شخصين حاولا دخول قاعدة غواصات نووية

قاعدة "كلايد" حيث تتمركز الغواصات النووية البريطانية
20 مارس 2026 17:29

قالت الشرطة في اسكتلندا، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على شخصين حاولا دخول قاعدة تابعة للبحرية الملكية في شمال غرب البلاد، حيث تتمركز الغواصات النووية البريطانية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أحد الموقوفين إيراني الجنسية.

وقالت شرطة اسكتلندا، في بيان أرسلته إلى وسائل الإعلام "حوالي الساعة الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، تلقينا بلاغاً عن شخصين يحاولان دخول قاعدة كلايد البحرية الملكية".

  • غواصة نووية في قاعدة

وأضافت الشرطة "ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 34 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً على صلة بالحادث، والتحقيقات جارية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتضم قاعدة "كلايد" البحرية، المعروفة أيضاً باسم فاسلين، منظومة ترايدنت النووية البريطانية، وهي عبارة عن أربع غواصات مزودة بصواريخ ترايدنت الباليستية

المصدر: وكالات
