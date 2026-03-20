مسؤولون أميركيون: واشنطن ستنشر آلاف الجنود في المنطقة

نقلت وكالة رويترز للأنباء ​عن ثلاثة مسؤزلين أميركيين قولهم إن ‌الولايات ⁠المتحدة ​تعتزم نشر آلاف من مشاة ‌البحرية والبحارة الإضافيين في منطقة ‌الشرق الأوسط.

وأكد أحد ​المسؤولين أن ​حاملة الطائرات الأميركية (بوكسر)، وعلى ​متنها ‌الوحدة (ماري) الاستكشافية، ⁠ستغادر ‌ساحل ‌الولايات ⁠المتحدة الغربي ​قبل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أسابيع.

وقال ترامب للصحفيين، أمس الخميس، ​إنه لن يرسل قوات إلى "أي مكان" لكنه إذا قرر القيام بذلك فلن يخبر الصحفيين.

ولم يكشف ‌أي من ​المسؤولين الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن الدور الذي ​ستقوم ‌به ⁠القوات ‌الإضافية.

