مسؤولون أميركيون: واشنطن ستنشر آلاف الجنود في المنطقة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مسؤزلين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم نشر آلاف من مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أحد المسؤولين أن حاملة الطائرات الأميركية (بوكسر)، وعلى متنها الوحدة (ماري) الاستكشافية، ستغادر ساحل الولايات المتحدة الغربي قبل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أسابيع.
وقال ترامب للصحفيين، أمس الخميس، إنه لن يرسل قوات إلى "أي مكان" لكنه إذا قرر القيام بذلك فلن يخبر الصحفيين.
ولم يكشف أي من المسؤولين الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عن الدور الذي ستقوم به القوات الإضافية.
