أوكرانيا: نريد جدولاً زمنياً أميركياً للمحادثات المقبلة مع روسيا

كييف (وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن المفاوضين الأوكرانيين سيسعون للحصول على توضيحات من المسؤولين الأميركيين بشأن الجولة المقبلة من المحادثات الثلاثية مع روسيا والتي تم تأجيلها بسبب الحرب مع إيران.

وتعثرت الجولة الثالثة من المحادثات بين موسكو وكييف التي توسطت فيها الولايات المتحدة، بهدف إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 4 سنوات، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق أن المفاوضين الأوكرانيين والأميركيين سيجتمعون في الولايات المتحدة اليوم السبت، سعياً لاستئناف المفاوضات المتوقفة. وقال زيلينسكي للصحافيين: «نريد مواعيد واضحة، أو على الأقل تقريبية، الجميع يدرك أن الوضع في الشرق الأوسط، والحرب، يؤثران على تأجيل هذا الموعد».

وأضاف أن «الجانب الأوكراني سيثير مسألة اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العقوبات المفروضة على بعض النفط الروسي الموجود في عرض البحر». وقال زيلينسكي إن «العقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة مؤخراً عن قطاع الطاقة الروسي تُشكِّل جميعها مخاطر بالنسبة إلينا».