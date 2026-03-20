السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المفوض العام لـ«الأونروا»: استمرارية الوكالة باتت موضع شك

آلات تهدم مبنى داخل مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة - أرشيفية
21 مارس 2026 01:35

جنيف (الاتحاد)

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام المنتهية ولايته لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من أن استمرارية الوكالة باتت موضع شك، مشيراً إلى أن انهيارها سيجبر إسرائيل ⁠على تولي مهامها الإنسانية في غزة.
ويأتي تحذير لازاريني في لحظة بالغة الحساسية للوكالة ​التي تعاني منذ شهور من أزمة تمويل كبرى، مع غياب تعيين خلف ​دائم ‌له قبل مغادرته منصبه في 31 مارس.
وقال ⁠لازاريني في ​رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: «يجب أن أبلغكم بأن الأونروا قد لا تكون قادرة على مواصلة عملها قريباً، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى على اللاجئين الفلسطينيين، في وقت ‌تواجه فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية هائلة».
وأشار لازاريني إلى التحديات المتمثلة في ‌الهجمات الإسرائيلية المتكررة، ومنها تدمير مكاتبها في القدس الشرقية في ديسمبر، إضافة إلى مقتل أكثر من 390 موظفاً من طواقمها خلال حرب غزة.
وأضاف: «أجدد ​التعبير عن شعوري بالخوف الشديد جراء السماح بتدمير كيان تابع للأمم المتحدة، مثلما حدث مع الأونروا في انتهاك للقانون الدولي، والثمن الذي لا يمكن قبوله والذي دفعه موظفو الوكالة ومجتمعات فلسطينية»، مضيفاً أن «اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا لخيانة قاسية».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©