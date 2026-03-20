السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى

فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
21 مارس 2026 01:36

القدس (الاتحاد)

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر المبارك، صباح أمس، في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بعد أن منعتهم القوات الإسرائيلية من الوصول إلى باحاته في ظل استمرار إغلاقه لليوم الـ 21 على التوالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وهذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها المسجد خلال العيد منذ نحو 60 عاماً، إذ أغلقته آخر مرة خلال صلاة العيد في 1967، عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والبلدة القديمة، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».
وذكرت وحدة الإعلام بمحافظة القدس، في بيان صحفي، أن المصلين وصلوا عند أقرب نقاط تمكنوا من بلوغها، خاصة في منطقتي «باب العامود» و«باب الساهرة»، فيما علت تكبيرات العيد رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.
وأوضح البيان أن ذلك «تزامن مع تكرار اعتداءات القوات الإسرائيلية التي أطلقت القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه المصلين عند باب الساهرة، ومنعتهم من التقدم باتجاه المسجد الأقصى، كما اعتقلت شاباً من شارع صلاح الدين في إطار التضييق على الأهالي ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية».
وبين أنه «رغم القمع أصر المصلون على أداء صلاة العيد في الشوارع، في مشهد عكس تمسكهم بحقهم في العبادة داخل المسجد الأقصى، حيث توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى ورددوا تكبيرات العيد، متحدين القيود المفروضة عليهم في ظل إغلاق غير مسبوق حرمهم من أداء الصلاة داخل المسجد».
وفي السياق ذاته، اعتبرت محافظة القدس استمرار إغلاق المسجد الأقصى ومنع صلاة العيد في باحاته «تصعيداً خطيراً وغير مسبوق وانتهاكاً صارخاً لحرية العبادة»، مؤكدةً أن «هذه الإجراءات تهدف إلى فرض وقائع جديدة وعزل المسجد عن محيطه الفلسطيني والإسلامي»، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية العبادة في المدينة المقدسة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©