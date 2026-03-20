أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة في تداولات متقلبة، اليوم الجمعة، في ظل استمرار الحرب في ​إيران التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع.

وزادت العقود الآجلة لخام ⁠برنت تسليم مايو، 91 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 109.64 ​دولار للبرميل بحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع ​خام ‌غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ⁠أبريل 1.29 ​دولار أو 1.3 بالمئة إلى 97.43 دولار.

وذكر أولي هانسن مدير تحليلات السلع الأولية لدى ساكسو بنك "من المستبعد أن يحدث تحول سريع في اتجاه أسعار الطاقة لأن ‌الأضرار لحقت بالإنتاج... الحقيقة على الأرض ​هي أن السوق تشهد شحا في الإمدادات".

وقفز سعر خام برنت إلى أكثر من 119 دولارا ​للبرميل، أمس الخميس، مقتربا من ذروته المسجلة في التاسع من مارس الجاري.