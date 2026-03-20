فرنسا: المؤبد بحق إرهابي لضلوعه في إبادة الإيزيديين

حُكم على الإرهابي الفرنسي صبري الصيد غيابيا بالسجن مدى الحياة في باريس، اليوم الجمعة، لإدانته بالضلوع في الإبادة الجماعية بحق الأقلية الإيزيدية في العراق في منتصف العقد الماضي، فيما يُشتبه في أنه توفي في سوريا.

وفي نهاية محاكمة استمرت خمسة أيام، قضت محكمة جنايات بأن الصيد ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وتواطؤ في هذه الجرائم.

وهذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في فرنسا. مع ذلك، صدرت عدة أحكام إدانة بحق أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي بتهمة الإبادة الجماعية للإيزيديين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، أولها في ألمانيا عام 2021، تلتها أحكام إدانة في السويد وبلجيكا العام الماضي.

وأعلن رئيس المحكمة القاضي مارك سومرر أن "صبري الصيد شارك في الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش"، قائلا إنه "أصبح جزءا من هذه الشبكة الإجرامية التي قامت بشراء وبيع وشراء وبيع عدد كبير من الضحايا" الإيزيديات.

وخلصت المحكمة إلى أنه "من الواضح أن تنظيم داعش استهدف الجماعة الإيزيدية تحديدا باعتبارها جماعة دينية".

وأشادت كليمانس بيكتارت، محامية الأطراف المدنية في القضية، بـ"تتويج عشر سنوات من معارك قانونية" خاضتها موكلاتها "اللواتي تحلّين بالشجاعة والعزيمة للإدلاء بشهاداتهن أمام المحكمة، مدركات أنه قد يُدان واحد فقط من بين جلاديهن كثيرين في نهاية هذه الإجراءات القانونية".