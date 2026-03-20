الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أعضاء المجلس الأوروبي في صورة جماعية مع الأمين العام للأمم المتحدة (رويترز)
21 مارس 2026 01:36

بروكسل (الاتحاد)

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، في ختام أعمال قمتهم الدورية التي عُقدت في بروكسل، أن التطورات المرتبطة بإيران ومنطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي، مشددين على ضرورة خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، بما يضمن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجلس الأوروبي إلى وقف استهداف المنشآت الحيوية، ولا سيما مرافق الطاقة والمياه، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً متابعته الدقيقة للتداعيات الواسعة للتصعيد، خاصة على صعيد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأدان القادة الأوروبيون، بشدة، الضربات العسكرية الإيرانية التي وصفوها بالعشوائية ضد عدد من دول المنطقة، معربين عن تضامنهم مع الدول المتضررة، ومطالبين إيران ووكلاءها بوقف هذه الهجمات فوراً، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شددوا على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم قدرات الشركاء الإقليميين في مجال الدفاع الجوي والتصدي للطائرات المسيَّرة.
وأكد المجلس الأوروبي ضرورة ضمان أمن المجال الجوي والبحري في المنطقة، واحترام حرية الملاحة الدولية، مُديناً أي أعمال تهدد سلامة السفن أو تعيق حركة العبور، لا سيما في مضيق هرمز، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمليات البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة. وشدد القادة الأوروبيون على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، داعين طهران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعوا إلى وقف أعمال العنف والقمع الداخلي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني.
وفي الشأن اللبناني، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تصاعد الأعمال العدائية وتأثيرها الإنساني، بما في ذلك النزوح الواسع والخسائر في الأرواح، داعياً إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

