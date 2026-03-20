الحكومة الأميركية تصادر مواقع إلكترونية مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة 4 نطاقات إلكترونية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، حيث تتهم واشنطن بشكل متكرر دولاً، بينها إيران، بشن أو رعاية هجمات سيبرانية ضد أميركيين أو شركات أميركية أو مقيمين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن «مصادرة 4 نطاقات جاءت في إطار جهد مستمر لتعطيل مخططات القرصنة والقمع العابر للحدود التي تنفذها وزارة الاستخبارات والأمن في إيران».

وكشفت وزارة العدل عن أن «هذه النطاقات كانت تستخدم لدعم عمليات تستهدف خصوم النظام عبر الترويج لأنشطة اختراق إلكتروني ونشر بيانات حساسة تم الحصول عليها من خلال تلك الاختراقات، إضافة إلى الدعوة إلى قتل صحفيين ومعارضين للنظام».

وأضافت أن «هذه الأنشطة تندرج ضمن عمليات نفسية تهدف إلى التأثير على الخصوم وإرهابهم».

واعتبرت وزيرة العدل الأميركية بام باوندي، أن «الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت يمكن أن تحرض على العنف في العالم الحقيقي، وبفضل قسم الأمن القومي ومكتب الادعاء الأميركي في ولاية ماريلاند، فإن هذه الشبكة من المواقع المدعومة من إيران لن تبث بعد الآن الكراهية المعادية لأميركا».