قتلى جراء حريق بمصنع في كوريا

انتشل عمال الإنقاذ في كوريا اليوم السبت، 10 جثث من بين الحطام المتفحم لمصنع لقطع غيار السيارات في مدينة دايجون بوسط البلاد، حيث أدى حريق، من المرجح أن يكون قد نجم عن انفجار، إلى إصابة 59 شخصاً على الأقل وفقدان أربعة آخرين.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة، إن 25 شخصاً أصيبوا بإصابات خطيرة لكن المسؤولين لم يؤكدوا على الفور ما إذا كان أي منهم في حالة تهدد الحياة.

وتم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء والشرطة وأفراد الطوارئ لاحتواء الحريق وإجراء عمليات الإنقاذ بعد اندلاع الحريق بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من مكان الحادث دخاناً رمادياً كثيفاً يتصاعد من المصنع وبعض العمال يقفزون من أحد المباني.

وقال نام دوك وو، رئيس وحدة الإطفاء في منطقة دايديوك بالمدينة، إن الحريق دمر مبنى بالمصنع ولم يتمكن رجال الإطفاء من دخوله في البداية بسبب مخاوف من احتمال انهياره.

وبدأت عمليات البحث عن العمال المفقودين في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن نشر المسؤولون روبوتات بدون طيار لمكافحة الحرائق لتبريد الهيكل وإجراء فحص السلامة.

وأوضح نام، أنه تم العثور على رفات شخص واحد في الطابق الثاني من المبنى، بينما تم اكتشاف تسعة آخرين فيما يعتقد أنها صالة ألعاب رياضية في الطابق الثالث.

وأضاف أن رجال الإنقاذ فتشوا جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى صباح السبت، ومن المرجح أن يكون الأربعة الآخرون محاصرون تحت الأنقاض المنهارة.

وتم التخطيط لإجراء المزيد من عمليات التفتيش على السلامة قبل أن تحاول أطقم العمل إزالة الحطام والبحث عن العمال المفقودين.