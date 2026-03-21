زلازل تهز عدة جزر إيطالية في البحر المتوسط

هزت زلازل عدة جزر إيطالية في البحر المتوسط في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين إن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقع الساعة 0246 صباحاً (0146 بتوقيت جرينتش) على عمق 29 كيلومتراً بالقرب من الجزر الإيولية في البحر التيراني قبالة الساحل الشمالي لصقلية.



وضرب زلزال بقوة 4.3 درجة منطقة قريبة بعد ثلاث دقائق. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال الأقوى بـ5.2 درجة وعمقه بـ10 كيلومترات. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.3 درجة شعر به سكان مدينة باليرمو الصقلية وكذلك منطقة ريجيو كالابريا في البر الرئيسي الإيطالي. كما وقعت بعد ذلك عدة زلازل أقل قوة.