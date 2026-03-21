"سانوفي للأدوية" الفرنسية تطلق أول مركز للابتكار والعمليات في الصين

أطلقت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية رسمياً أول مركز للابتكار والعمليات لها في الصين بمدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، ما يعد خطوة كبيرة في توسيع حضور الشركة في هذا البلد.

وقالت مادلين روش، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة قسم العمليات التجارية بالشركة، إن قرار إنشاء المركز في تشنغدو يعكس التزام "سانوفي" بالبقاء في طليعة الابتكار العالمي.

وأضافت أن الدور المهم لتشنغدو في قطاع الأدوية الحيوية، إلى جانب ثروتها من الكفاءات ونظام الإيكولوجي للابتكار النابض بالحيوية، يجعل منها موقعا مثاليا لتوسيع قدرات "سانوفي" وتعميق حضورها في الصين.

ويشرف المركز على العمليات بدءا من البحث والتطوير والتجارب السريرية وصولاً إلى خدمات سلسلة التوريد، مع خطط للوصول إلى أكثر من 600 وظيفة متخصصة بحلول نهاية عام 2026.

ويرتبط هذا المركز الجديد بالفعل بمراكز عمليات الشركة في دول تشمل الهند والمجر وماليزيا وكولومبيا وإسبانيا، ما يشكل شبكة متكاملة وفعالة عالمياً.





ويقع المقر الرئيسي لشركة "سانوفي" في باريس، وقد دخلت السوق الصينية لأول مرة في عام 1982 من خلال افتتاح مكتب محلي، بينما تدير حالياً العديد من مرافق الإنتاج والبحث والتطوير في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أربعة مراكز للبحث والتطوير في شانغهاي وبكين وتشنغدو وسوتشو.

وبدأت الشركة، في عام 2025، إنشاء قاعدة جديدة لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة للأنسولين في بكين، باستثمار إجمالي يبلغ مليار يورو (حوالي 1.16 مليار دولار أميركي).