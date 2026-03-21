بريطانيا: إيران حاولت قصف قاعدة دييغو غارسيا العسكرية

أكد مصدر رسمي بريطاني لوكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم السبت، بأن إيران حاولت "بدون جدوى" قصف القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية المشتركة في جزيرة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.

وأوضح المصدر الرسمي البريطاني أن المحاولة الإيرانية غير الناجحة لضرب القاعدة حصلت أمس الجمعة.

ولم يؤكّد المصدر أي تفاصيل إضافية بشأن الهجوم.

قبل ذلك، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ق نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إيران أطلقت مؤخرا صاروخين بالستيين باتجاه القاعدة.

وذكر تقرير الصحيفة أن أيا من الصاروخين لم يصب الهدف الذي يبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر عن الأراضي الإيرانية.

وأفادت الصحيفة أن أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت "إن هجمات إيران المتهورة، وتصعيدها في أنحاء المنطقة، واحتجازها مضيق هرمز رهينة، تشكّل تهديدا للمصالح البريطانية وحلفاء بريطانيا".

وتقع قاعدة "دييغو غارسيا" في جزر "تشاغوس".