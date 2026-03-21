الأردن: التصدي لـ 222 صاروخا ومسيرة منذ بدء اعتداءات إيران

أفاد الجيش الأردني، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الملكي تصدى لـ222 صاروخا ومسيّرة أطلقت في اتجاه المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير الماضي.

وقال الجيش، في بيان "بلغ مجموع الصواريخ والمسيرات التي أطلقت تجاه أراضي المملكة منذ انطلاق الحرب 240 صاروخا ومسيرة".

وأضاف "تمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 222 صاروخا وطائرة مسيرة في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 18 صاروخا ومسيرة".

وأوضحت مديرية الإعلام العسكري، في البيان، أن الجيش تعامل في الأسبوع الثالث من الاعتداءات مع "عشرات الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية، إذ استهدفت المملكة ب36 صاروخا وطائرة مسيرة".

وأشارت إلى "اعتراض وتدمير 14 صاروخا و21 طائرة مسيرة، فيما لم تتمكن الدفاعات من التصدي لهجوم واحد" خلال الأسبوع الثالث.

ويؤكد الجيش الأردني، منذ الأسبوع الأول، أن إيران تحاول استهداف منشآت حيوية في المملكة، وأن صواريخها ومسيراتها التي أطلقت باتجاه الأردن لم تكن عابرة.

من جهته، قال الأمن العام الأردني السبت إن "مجموع المتساقطات (شظايا أو حطام) قد بلغ 414".

وبلغ عدد الجرحى، حتى اليوم وفقا لبيانات رسمية سابقة، 29 مصابا "غادروا جميعا المستشفيات".