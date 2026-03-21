الجيش الأميركي: تراجع قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز

أكد الجيش الأميركي، اليوم السبت، أن قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جرّاء قصف منشأة تحت الأرض هذا الأسبوع كانت طهران تخزّن فيها صواريخ كروز وأنواعا أخرى من الأسلحة.

وقال الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأميركية، في مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لم نكتفِ بتدمير المنشأة، بل قضينا أيضا على مواقع دعم استخباراتي وأجهزة رادار موجِهة للصواريخ كانت تُستخدم لرصد تحركات السفن".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية "إن قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله تراجعت نتيجة لذلك، ولن نتوقف عن ملاحقة هذه الأهداف".