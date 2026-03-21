إسرائيل تعلن قصف مواقع إنتاج صواريخ باليستية في إيران

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شنّ غارات على طهران استهدفت "مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني" في اليوم الثاني والعشرين من التصعيد في المنطقة.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو أنجز (...) موجة غارات واسعة استهدفت عشرات الأهداف التابعة لنظام الإرهاب الإيراني".

وأضاف "في إطار هذه الغارات، تم استهداف مواقع كانت تُستخدم لإنتاج مكوّنات حيوية لتطوير الصواريخ الباليستية التابعة لمختلف أجهزة الأمن في نظام الإرهاب الإيراني".

وعدّد البيان المواقع التي استُهدِفَت، ومن بينها "مجمّع مركزي تابع للحرس الثوري لإنتاج مكوّنات الصواريخ الباليستية، وموقع لتخزين مكوّنات تُستخدم في تصنيع الصواريخ، ومجمّع تابع لوزارة الدفاع مسؤول عن إنتاج وقود مخصص للصواريخ".

وأكد الجيش أن "استهداف هذه المواقع يُلحق ضررًا بالغا بقدرة" النظام الإيراني "على مواصلة إنتاج المكوّنات الحيوية للصواريخ البالستية في هذه المنشآت".