الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
إسرائيل تعلن استهداف مواقع إنتاج صواريخ باليستية في إيران

22 مارس 2026 02:25

طهران (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استهدافه مواقع إنتاج صواريخ باليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال الجيش في بيان: إن «قواته الجوية قامت بموجة غارات واسعة في قلب العاصمة الإيرانية، طهران، استهدفت مواقع لإنتاج الصواريخ الباليستية تابعة للحرس الثوري الإيراني».
وأضاف أن «سلاح الجو الإسرائيلي شنّ بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية موجة غارات واسعة، قال إنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحكومة الإيرانية».
وذكر البيان أنه من «بين المواقع المستهدفة مجمع مركزي تابع للحرس الثوري لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية وموقع لتخزين مكونات تستخدم في تصنيع الصواريخ».
وأضاف أيضاً أن «من بين تلك المواقع مجمع تابع لوزارة الدفاع المسؤول عن إنتاج وقود مخصص للصواريخ وموقع لإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية»، وفق البيان.
وقال الجيش الإسرائيلي: إن «استهداف هذه المواقع الإيرانية يلحق ضرراً كبيراً بقدرة النظام الإيراني على مواصلة إنتاج المكونات الحيوية للصواريخ الباليستية في هذه المنشآت».
ولفت إلى «استهدافه عدة منظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني والتي كانت منتشرة في أنحاء طهران».
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل تكثيف ضرباته ضد مواقع إنتاج الأسلحة، بهدف تعطيل تطوير الصواريخ الباليستية التي يعتبرها «تهديداً مباشراً».
واعتبر أن هذه العمليات «تأتي ضمن مرحلة تصعيد تستهدف البنية الأساسية للنظام الإيراني».

