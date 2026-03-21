مقتل ضابط عراقي باستهداف موقع أمني في بغداد بـ «مسيرة»

هدى جاسم (بغداد)



أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس، مقتل أحد ضباطه، إثر «استهداف نفذته جهات خارجة عن القانون».

وقال الجهاز في بيان: «تعرض محيط موقع جهاز المخابرات الوطني في بغداد إلى استهداف نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب بمقتل ضابط»، معتبراً ذلك «محاولة يائسة تهدف إلى ثني الجهاز عن أداء دوره المهني».

وأكد الجهاز على «مضيه في أداء واجباته الوطنية، وأن هذه الممارسات لا تزيده إلا صلابة وإصرارا على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وقبيل ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رئيس الخلية سعد معن، قوله: «سقطت طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات العراقي الوطني في منطقة المنصور».

وفي شمال العراق، أعلن «الحشد الشعبي»، أمس، مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين في غارة استهدفت قاعدة عسكرية، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم.

وأمس الأول، هاجمت ثلاث مسيّرات على الأقلّ مركز الدعم اللوجستي، وهو تابع للسفارة الأميركية ويقع في مجمع مطار بغداد الدولي، بحسب مصادر أمنية.