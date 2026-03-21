الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل ضابط عراقي باستهداف موقع أمني في بغداد بـ «مسيرة»

تصاعد أعمدة الدخان في بغداد (وكالات)
22 مارس 2026 02:25

هدى جاسم (بغداد)

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، أمس، مقتل أحد ضباطه، إثر «استهداف نفذته جهات خارجة عن القانون».
وقال الجهاز في بيان: «تعرض محيط موقع جهاز المخابرات الوطني في بغداد إلى استهداف نفذته جهات خارجة عن القانون وتسبب بمقتل ضابط»، معتبراً ذلك «محاولة يائسة تهدف إلى ثني الجهاز عن أداء دوره المهني».
وأكد الجهاز على «مضيه في أداء واجباته الوطنية، وأن هذه الممارسات لا تزيده إلا صلابة وإصرارا على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وقبيل ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رئيس الخلية سعد معن، قوله: «سقطت طائرة مسيرة على مقر جهاز المخابرات العراقي الوطني في منطقة المنصور».
وفي شمال العراق، أعلن «الحشد الشعبي»، أمس، مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين في غارة استهدفت قاعدة عسكرية، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم. 
وأمس الأول، هاجمت ثلاث مسيّرات على الأقلّ مركز الدعم اللوجستي، وهو تابع للسفارة الأميركية ويقع في مجمع مطار بغداد الدولي، بحسب مصادر أمنية.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©