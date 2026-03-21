تواصل الاعتداءات الإرهابية الإيرانية ضد دول المنطقة

عواصم (الاتحاد)



واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية ضد دول الخليج العربي والأردن، حيث أطلقت صواريخ بالستية وطائرات مسيرة نحو أهداف مدنية وبنى تحتية للطاقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 57 طائرة مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، في بيانات متتالية بثتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إنه جرى رصد وتدمير هذا العدد من المسيرات في المنطقة ذاتها.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 143 صاروخاً و242 طائرة مسيرة، استهدفت البحرين.

وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس، اعتراض 9 صواريخ باليستية و4 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة، دون تسجيل أضرار مادية.

وقال متحدث وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان: «رصدت منظومة الدفاع الجوي خلال 24 ساعة الماضية 9 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي».

وأضاف: «تمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراض الصواريخ والتعامل معها، دون أن تشكّل أي أضرار مادية».

وأشار إلى رصد وتدمير 4 مسيرات معادية، مؤكداً «جاهزية القوات المسلحة الكويتية الكاملة لحماية أمن الوطن وصون سيادته».

وكانت الدفاع الكويتية قالت بوقت سابق أمس، إن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وفي السياق، أعلن الجيش الأردني، أمس، تمكن سلاح الجو من اعتراض وتدمير 222 صاروخاً وطائرة مسيرة من أصل 240 أُطلقت من إيران تجاه المملكة منذ انطلاق الحرب في المنطقة.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع الأمن العام، إن القوات المسلحة تعاملت مع 36 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقت من إيران باتجاه الأردن، خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت أن سلاح الجو الملكي قام باعتراض وتدمير 14 صاروخاً و21 مسيرة، فيما لم تتمكن الدفاعات من التصدي لهجوم واحد.

وأضافت أن مجموع الصواريخ والمسيرات التي أطلقت تجاه المملكة منذ انطلاق الحرب بلغ 240، مبيّنة أن سلاح الجو الملكي تمكن من اعتراض وتدمير 222 من بينها.



بلاغات

من جهتها، قالت مديرية الأمن العام، إن «عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة خلال هذا الأسبوع وصل إلى 114 بلاغاً، كانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات خلال الأسبوع الماضي».

وأضافت أن «كوادر الدفاع المدني تعاملت مع إصابة واحدة لطفل نتيجة الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي، حيث غادر المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم».

ولفتت إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 414، فيما بلغ مجموع الإصابات 24 إصابة.