تواصل الإدانات العربية للمخطط الإرهابي ضد الإمارات

عمّان، القاهرة (وام)



أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال السعي لاختراق اقتصادها وزعزعة الاستقرار المالي فيها، مؤكدة رفضها محاولات تهديد أمن الإمارات واستقرارها.

كما أكدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذه المحاولة، وتضامنه المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفَه معها، ودعمَه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدّدةً على رفض المملكة لجميع أشكال الإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت مصر بأشد العبارات المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج وآخرها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها تضامنها الكامل مع الإمارات والكويت ومع جميع دول الخليج ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب البيان عن دعم مصر الكامل لكل الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في الإمارات والكويت وسائر دول الخليج لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لأشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.