مجموعة السبع: على إيران وقف اعتداءاتها "غير المبرّرة"

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، إيران إلى "الوقف الفوري وغير المشروط" لهجماتها واعتداءاتها "غير المبرّرة" على العديد من الدول في المنطقة.

وجاء في بيان لوزراء خارجية دول المجموعة "ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكل الهجمات التي يشنها النظام الإيراني".

وتضم المجموعة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.

وأعربت المجموعة، في البيان، عن الدعم "لشركائنا في الشرق الأوسط في مواجهة الهجمات غير المبرّرة التي تشنّها إيران ووكلاؤها".

وتابع وزراء الخارجية "ندعم حق الدول التي تعرضت لهجمات غير مبرّرة تشنّها إيران أو وكلاؤها، في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها. ونؤكد مجددا دعمنا الراسخ لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وفي ما يتّصل بحركة الملاحة في مضيق هرمز، شدّدت مجموعة السبع على "أهمية صون مسارات النقل البحري وضمان سلامة الملاحة، خصوصا في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الرئيسية المتصلة به، وكذلك حماية سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة".