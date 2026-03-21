السبت 21 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مجموعة السبع: على إيران وقف اعتداءاتها "غير المبرّرة"

شعار مجموعة السبع
21 مارس 2026 23:34

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، إيران إلى "الوقف الفوري وغير المشروط" لهجماتها واعتداءاتها "غير المبرّرة" على العديد من الدول في المنطقة.
وجاء في بيان لوزراء خارجية دول المجموعة "ندعو إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكل الهجمات التي يشنها النظام الإيراني".
وتضم المجموعة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.
وأعربت المجموعة، في البيان، عن الدعم "لشركائنا في الشرق الأوسط في مواجهة الهجمات غير المبرّرة التي تشنّها إيران ووكلاؤها".
وتابع وزراء الخارجية "ندعم حق الدول التي تعرضت لهجمات غير مبرّرة تشنّها إيران أو وكلاؤها، في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها. ونؤكد مجددا دعمنا الراسخ لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".
وفي ما يتّصل بحركة الملاحة في مضيق هرمز، شدّدت مجموعة السبع على "أهمية صون مسارات النقل البحري وضمان سلامة الملاحة، خصوصا في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الرئيسية المتصلة به، وكذلك حماية سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة".

أخبار ذات صلة
ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية
وزارة الدفاع: التعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران
المصدر: رويترز
آخر الأخبار
رئيس الدولة يزور سالم العامري
علوم الدار
رئيس الدولة يزور سالم العامري
اليوم 23:41
شعار مجموعة السبع
الأخبار العالمية
مجموعة السبع: على إيران وقف اعتداءاتها "غير المبرّرة"
اليوم 23:34
ميلان يستعيد الوصافة بانتظار «خدمة فيورنتينا»
الرياضة
ميلان يستعيد الوصافة بانتظار «خدمة فيورنتينا»
اليوم 23:30
سينر يعادل «قياسي ديوكوفيتش» ويتقدم في «ميامي للتنس»
الرياضة
سينر يعادل «قياسي ديوكوفيتش» ويتقدم في «ميامي للتنس»
اليوم 23:29
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد
علوم الدار
سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد
اليوم 23:26
