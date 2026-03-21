الأخبار العالمية

السعودية تعلن إبعاد دبلوماسيين إيرانيين وتؤكد رفضها القاطع للاعتداءات السافرة

شعار وزارة الخارجية السعودية
22 مارس 2026 00:58

أبلغت المملكة العربية السعودية، الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعده، إلى جانب ثلاثة من أعضاء طاقم البعثة، بضرورة مغادرة أراضي المملكة خلال 24 ساعة، واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددًا من الدول العربية والإسلامية، واصفة هذه الممارسات بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا لكافة المواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، أن استمرار استهداف المملكة وسيادتها والأعيان المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية، يعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق بكين وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، ويتنافى مع مبادئ الأخوة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي.

وشددت الوزارة على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمثل تصعيدًا خطيرًا ستكون له تداعيات كبيرة على العلاقات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، استنادًا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
