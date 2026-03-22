أمطار رعدية غزيرة في سلطنة عُمان وتسجيل وفاتين

لقي شخصان مصرعهما، أمس السبت، جراء الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدها عدد من محافظات سلطنة عمان.

وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف أن فرقها باشرت، منذ ظهر أمس، 14 بلاغًا عن احتجاز أشخاص داخل مركبات في مجاري الأودية والتجمعات المائية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص، فيما سُجلت حالتا وفاة.

وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى المخاطر المتعددة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، اليوم الأحد، على عدة محافظات، قد تكون مصحوبة بالبرد ورياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشمل التأثيرات محافظات البريمي، وشمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، ومسقط، إضافة إلى أجزاء من شمال وجنوب الشرقية.