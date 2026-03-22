النمسا: تراجع طلبات اللجوء إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد

22 مارس 2026 14:09

أظهرت الأرقام الرسمية، استمرار انخفاض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا؛ حيث تراجع عدد الطلبات في شهر فبراير الماضي إلى 347 طلب لجوء جديداً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

 

وكشفت أحدث إحصاءات شهرية لإدارة الهجرة واللجوء، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء في شهر فبراير الماضي بنسبة 41%، مقارنة  بالشهر نفسه من العام الماضي 2025، وأوضحت أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في الشهر الماضي بلغ 850 طلبًا، لافتة إلى أن بقية الطلبات تتعلق بأطفال وُلدوا للاجئين يقيمون بالفعل في النمسا.

 

أخبار ذات صلة
النمسا تكمل استعداداتها لتفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي
تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في النمسا بفعل تأثير تغير المناخ

وأكدت الأرقام استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة منذ مطلع العام الجاري، حيث تقلص العدد إلى نحو 1800 طلب، منها 768 طلبًا فقط لأفراد وصلوا حديثًا إلى النمسا، غالبيتهم من أفغانستان والصومال والعراق وإيران، كما أظهرت البيانات تراجع عدد طلبات لجوء السوريين إلى 81 طلباً جديداً، من إجمالي 468 طلبًا قدمها سوريون منذ بداية العام، بالتزامن مع زيادة عدد العائدين السوريين إلى بلادهم طوعاً لأكثر من ألف شخص، مقابل نحو 200 سوري في عامي 2023 و2024.

المصدر: وام
النمسا
اللجوء
آخر الأخبار
أحمد سعد
أحمد سعد يُحيي ثالث «ليالي العيد» في أبوظبي
اليوم 15:23
"الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني": حماية البيانات أولوية قصوى خلال العمل عن بعد
اليوم 15:14
"طرق دبي" ترسي عقد المرحلة الأولى لتطوير المسارات الحضرية بمنطقة الراس التاريخية
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد المرحلة الأولى لتطوير المسارات الحضرية بمنطقة الراس التاريخية
اليوم 15:09
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
اليوم 15:05
الإمارات تتضامن مع قطر وتركيا وتعزّي في استشهاد 6 أشخاص بتحطّم طائرة مروحية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع قطر وتركيا وتعزّي في استشهاد 6 أشخاص بتحطّم طائرة مروحية
اليوم 15:02
