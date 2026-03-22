إسرائيل تعلن شنّ "موجة غارات واسعة" في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ بشنّ "موجة غارات واسعة" في جنوب لبنان، وذلك بعد أن هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتدمير جسور إضافية على نهر الليطاني.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش أنه "باشر للتو في شن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان".

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، باستهداف جسور إضافية وتدمير المنازل الحدودية.

وقال كاتس، في بيان "أمرنا، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنا، الجيش بأن يدمّر فورا كل الجسور على نهر الليطاني التي تستخدم لنشاطات إرهابية، للحؤول دون انتقال إرهابيي حزب الله وأسلحتهم جنوبا".