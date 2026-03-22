الكويت: 7 مسيّرات معادية دخلت المجال الجوي في 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) هذه التصريحات عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأضاف العقيد الركن العطوان أن "سماع دوي الانفجارات في بعض المناطق المختلفة بالبلاد هو نتيجة لعمليات التصدي والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية إضافة إلى الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات ضمن مهامها الميدانية".

وأكد المتحدث استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية في الدولة بما يكفل حماية أمن الوطن واستقراره.