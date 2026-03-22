الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز

إيراني قرب موقع ضربة أميركية وسط طهران (رويترز)
23 مارس 2026 02:28

عواصم (وكالات)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إيران بتوجيه ضربات عسكرية إلى محطات الطاقة، في حال لم تقم بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، و«من دون تهديد» خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.
وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «إذا لم تقم إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، ومن دون تهديد، خلال 48 ساعة من هذه اللحظة تحديداً، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمّر محطات الطاقة المختلفة لديها، بدءاً من أكبر محطة أولاً».

وذكر ترامب في منشور سابق أن الولايات المتحدة «دمرت إيران بالكامل»، مؤكداً أن بلاده حققت أهدافها قبل الموعد المحدد.
وتابع: «قيادتهم انتهت، وبحريتهم وقواتهم الجوية انتهت، وليس لديهم أي دفاع على الإطلاق، وهم يريدون إبرام صفقة، أنا لا أريد! نحن متقدمون على الجدول بأسابيع». 
والجمعة، قال الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها، «بينما ندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط»، والمرتبطة بما وصفه النظام الإرهابي في إيران.
وأضاف ترامب: «أهدافنا في إيران تشمل إضعاف القدرات الصاروخية، وتدمير القاعدة الصناعية الدفاعية، والقضاء على البحرية وسلاح الجو، ومنع طهران من الاقتراب من امتلاك قدرات نووية، وحماية حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط».
وأضاف أن مضيق هرمز ينبغي أن تتولى تأمينه الدول التي تستخدمه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقدّم المساعدة إذا طُلب منها، «لكن ذلك قد لا يكون ضرورياً» بعد القضاء على التهديد الإيراني، معتبراً أن هذه المهمة ستكون «عملية عسكرية سهلة» بالنسبة لتلك الدول.
في السياق، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أمس، إن اليابان قد تنظر في نشر قواتها العسكرية لإزالة الألغام في مضيق هرمز، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وقال موتيجي: «إذا تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار، فقد يتم، من ​الناحية النظرية، طرح أمور مثل إزالة الألغام»، مضيفاً، «هذا أمر افتراضي ​بحت، ولكن ‌إذا تم التوصل إلى وقف ⁠إطلاق نار، ​وكانت الألغام البحرية تشكل عائقاً، أعتقد أن ذلك سيكون أمراً يستحق النظر».

معلومات مضللة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، قيام المقاتلات الأميركية بأكثر من 8 آلاف «طلعة قتالية» خلال عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.
ونفت «سنتكوم» في بيان على صفحتها بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي قيام النظام الايراني بإسقاط طائرة مقاتلة أميركية من طراز «أف 15».
وذكر البيان أن «الشائعات تزعم أن النظام الإيراني أسقط مؤخراً مقاتلة أميركية (أف 15)»، مؤكداً أن تلك المعلومات مضللة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أنها تركز على أهداف عسكرية «محددة بدقة» لتجريد إيران من قدرتها على استعراض القوة ضد الأميركيين وجيرانها.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن سلاح الجو نفذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران. وذكرت تقارير صحفية أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقراً إضافياً لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
