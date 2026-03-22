«الدفاعات الخليجية» تواصل إحباط الاعتداءات الإيرانية

عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق نشب في مبنى جراء اعتداء إيراني غاشم (بنا)
23 مارس 2026 02:28

أبوظبي (وكالات)


تواصل منظومات الدفاع الجوي في دول الخليج العربية التصدي لموجات تتابعية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة القادمة من إيران.
وأفادت وزارة الدفاع السعودية بأن منظوماتها الدفاعية اعترضت ودمرت 9 طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية، كما رصدت إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث تم اعتراض أحدها بينما سقط الآخران في منطقة غير مأهولة، بالتزامن مع إطلاق إنذار مبكر في محافظة الخرج للتحذير من الخطر.
جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة على لسان المتحدث باسمها اللواء الركن تركي المالكي.
وفي الكويت، قالت وزارة الدفاع أمس: إن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية سبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتمكنت من اعتراض وتدمير أربع منها، فيما سقطت ثلاث خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.
جاء ذلك في كلمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة، واستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.
وأضاف العقيد الركن العطوان أن سماع دوي الانفجارات في بعض المناطق المختلفة بالبلاد هو نتيجة لعمليات التصدي والتعامل مع الطائرات المسيرة المعادية، إضافة إلى الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات ضمن مهامها الميدانية.

استهداف أعيان مدنية 

وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الأثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 145 صاروخاً و246 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.
وأكدت القيادة العامة في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الهجمات الأئمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

