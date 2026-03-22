مفاوضون أميركيون وأوكرانيون يبحثون أزمة أوكرانيا

التقى مفاوضون أميركيون وأوكرانيون في الولايات المتحدة سعيا لإحياء المفاوضات لوضع حدّ للأزمة في أوكرانيا التي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي "فريقنا في أميركا الآن. وقد عُقد اجتماع اليوم".

وأضاف "ستتواصل المحادثات غدا أيضا والأهمّ هو أن نفهم إلى أيّ مدى الجانب الروسي مستعدّ للتقدّم نحو وقف فعلي للحرب".

وعقدت المحادثات، أمس السبت، في فلوريدا، بحسب الإعلام الأوكراني.

وشارك فيها من الجانب الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فضلا عن أمين المجلس الأمني رستم عمروف وكيريلو بودانوف كبير مستشاري الرئيس زيلينسكي من الجانب الأوكراني.

وأورد بيان عن ويتكوف، على منصة "إكس"، بأن الاجتماع كان "بنّاء"، وأن البحث "تركز على تقليص وحلّ المسائل المتبقية للاقتراب من اتفاق سلام شامل".

وأضاف "نرحب بالالتزام المتواصل نحو حلّ المسائل العالقة، والإقرار بأهمية ذلك للاستقرار العالمي".