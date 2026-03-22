الأحد 22 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مفاوضون أميركيون وأوكرانيون يبحثون أزمة أوكرانيا

رستم عمروف، أمين عام مجلس الأمن والدفاع الأوكراني
22 مارس 2026 22:30

التقى مفاوضون أميركيون وأوكرانيون في الولايات المتحدة سعيا لإحياء المفاوضات لوضع حدّ للأزمة في أوكرانيا التي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، وفق ما أعلن مسؤولون.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه اليومي "فريقنا في أميركا الآن. وقد عُقد اجتماع اليوم".
وأضاف "ستتواصل المحادثات غدا أيضا والأهمّ هو أن نفهم إلى أيّ مدى الجانب الروسي مستعدّ للتقدّم نحو وقف فعلي للحرب".
وعقدت المحادثات، أمس السبت، في فلوريدا، بحسب الإعلام الأوكراني.
وشارك فيها من الجانب الأميركي مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فضلا عن أمين المجلس الأمني رستم عمروف وكيريلو بودانوف كبير مستشاري الرئيس زيلينسكي من الجانب الأوكراني.
وأورد بيان عن ويتكوف، على منصة "إكس"، بأن الاجتماع كان "بنّاء"، وأن البحث "تركز على تقليص وحلّ المسائل المتبقية للاقتراب من اتفاق سلام شامل".
وأضاف "نرحب بالالتزام المتواصل نحو حلّ المسائل العالقة، والإقرار بأهمية ذلك للاستقرار العالمي".

أخبار ذات صلة
روسيا تُعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة القتال
أوكرانيا: تصاعد حدة القتال على الخطوط الأمامية
المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
ستيف ويتكوف
رستم أوميروف
آخر الأخبار
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
الرياضة
العين إلى النهائي الـ16 من كأس رئيس الدولة بالفوز على يونايتد
اليوم 22:55
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
الرياضة
«الصقور» تحلق أمام الحصن.. والذيد يقتنص وصافة الأولى
اليوم 22:53
تصاعد الدخان في طهران إثر قصف
الأخبار العالمية
وزير أميركي: قد نصعّد الهجوم على إيران لإنهاء الحرب
اليوم 22:45
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
الرياضة
مانشستر سيتي يبدد أحلام أرسنال ويتوج بكأس الرابطة
اليوم 22:33
نهضة بركان يصعق الهلال السوداني بدوري الأبطال
الرياضة
نهضة بركان يصعق الهلال السوداني بدوري الأبطال
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©