وزير أميركي: قد نصعّد الهجوم على إيران لإنهاء الحرب

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "تصعيد" هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.

يأتي هذا التصريح بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، بتدمير منشآت الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح طهران بالكامل مضيق هرمز، وذلك بعد يوم واحد فحسب من قوله إن واشنطن تقترب من تحقيق أهدافها وإنه يدرس "تقليص" الجهود العسكرية الأميركية ضد إيران.

وردا على سؤال ضمن برنامج "ميت ذي برس" على قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية عمّا إذا كان ترامب سينهي الحرب أم يصعّدها، قال بيسنت "الأمران ليسا متناقضين. أحيانا على المرء أن يصّعد كي يخفّض التصعيد".

وأضاف "هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإيرانيون".