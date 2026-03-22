الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مقتل 3 من ضباط الشرطة الفلسطينية بقصف إسرائيلي

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
23 مارس 2026 02:28

غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، مقتل 3 من ضباط الشرطة الفلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة لهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان: «ننعي ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرطة في مخيم النصيرات».
وفي وقت سابق أمس، أفادت إدارة مستشفى العودة بوصول 4 قتلى و10 مصابين جراء الاستهداف، قبل أن تعلن لاحقاً أن عدد القتلى 3، دون تفاصيل.
وتقع المنطقة المستهدفة خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
ويومياً يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 677 فلسطينياً وإصابة 1813 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق أمس.
في غضون ذلك، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمالي مدينة غزة، في ثالث أيام العيد.
وأفاد مصدر طبي، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمواطنين في حي الشيخ رضوان، ووصولهم إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: غزة بحاجة عاجلة إلى أطقم طبية متخصصة
إدانات عربية ودولية لتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
22 مارس 2026
عناصر الدفاع المدني في البحرين يعملون على إطفاء حريق نشب في مبنى جراء اعتداء إيراني غاشم (بنا)
الأخبار العالمية
«الدفاعات الخليجية» تواصل إحباط الاعتداءات الإيرانية
اليوم 02:28
سيارات إسعاف تقل جرحى يغادرون غزة لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: غزة بحاجة عاجلة إلى أطقم طبية متخصصة
اليوم 02:28
فلسطيني يتفقد ما تبقى من منزل عائلته المحترق بالضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات عربية ودولية لتصاعد عنف المستوطنين بالضفة الغربية
اليوم 02:28
عمال إنقاذ في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نصعِّد ضد إيران لـ«إنهاء الحرب»
اليوم 02:28
