مقتل 3 من ضباط الشرطة الفلسطينية بقصف إسرائيلي

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، أمس، مقتل 3 من ضباط الشرطة الفلسطينية إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة لهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: «ننعي ثلاثة من ضباط الشرطة قتلوا بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرطة في مخيم النصيرات».

وفي وقت سابق أمس، أفادت إدارة مستشفى العودة بوصول 4 قتلى و10 مصابين جراء الاستهداف، قبل أن تعلن لاحقاً أن عدد القتلى 3، دون تفاصيل.

وتقع المنطقة المستهدفة خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

ويومياً يخرق الجيش الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 677 فلسطينياً وإصابة 1813 آخرين، بحسب وزارة الصحة في وقت سابق أمس.

في غضون ذلك، قُتل فلسطيني وأُصيب آخرون، أمس، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين شمالي مدينة غزة، في ثالث أيام العيد.

وأفاد مصدر طبي، بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً لمواطنين في حي الشيخ رضوان، ووصولهم إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.