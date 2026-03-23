"حادث" على مدرج في مطار بنيويورك يوقف الرحلات

استجاب عناصر الإطفاء لبلاغات عن "حادث" وقع بين طائرة ومركبة على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك، وفق ما أفادت السلطات صباح الاثنين.

واصطدمت رحلة طيران تابعة لشركة "إير كندا" بمركبة تابعة لهيئة الموانئ بعد هبوطها في مطار لاجوارديا في نيويورك، وفقا للسلطات الأميركية.

وأكدت إدارة شرطة نيويورك وقوع التصادم لكنها لم تتمكن حتى الآن من تقديم معلومات إضافية.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء مدينة نيويورك إن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغات عن اصطدام طائرة بمركبة على المدرج مساء الأحد. ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية.

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة التقطها شهود عيان ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارا بالغة في مقدمة الطائرة.