الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 147 صاروخاً و282 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

23 مارس 2026 14:14

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 147 صاروخاً و282 طائرة مسيرة استهدفت البلاد منذ بدء الهجمات الإيرانية، مشددة على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.
وفي هذا السياق، أهابت القيادة العامة بالجميع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامتهم، موجهة بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة.

أخبار ذات صلة
وزارة الدفاع تنعى متعاقداً مدنياً في القوات المسلحة الإماراتية استشهد خلال مهمة روتينية في البحرين
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيَّرة قادمة من إيران

كما حذرت بشدة من تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، داعية إلى تجنب تناقل الشائعات والحرص التام على متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات الدقيقة.

المصدر: وام
البحرين
صواريخ باليستية
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
