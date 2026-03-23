ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة ⁠"فوكس بيزنس" التلفزيونية، اليوم ​الاثنين، ​بأن ‌إيران ⁠ترغب ​بشدة في التوصل إلى اتفاق وأن ‌ذلك قد يتم ‌في غضون خمسة ​أيام أو أقل.

وقال ترامب، في مقابلة عبر ‌الهاتف بحسب ​مقدمة برنامج (مورننجز ويذ ماريا)، إن ​أحدث ‌محادثات ⁠بين ‌المبعوثين ‌الأميركيين ستيف ⁠ويتكوف وجاريد كوشنر ونظيريهما ​في إيران جرت مساء أمس الأحد.

كما أكد ترامب، في تصريحات أخرى، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين "محادثات جيدة جدا ومثمرة"، قرر على إثرها إرجاء الضربات التي هدد بشنّها على منشآت الطاقة الإيرانية.

كان ترامب أمهل، ليل السبت إلى الأحد، إيران 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق عمليا، متوعدا بـ"تدمير" مختلف محطاتها لإنتاج الطاقة في حال لم تقم بذلك.

وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة وإيران "أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيّدة جدا ومثمرة في ما يتعلّق بالحل الشامل والكامل للأعمال العدائية بيننا في الشرق الأوسط".

وأضاف "بناء على فحوى ونبرة" المحادثات "التي ستتواصل خلال الأسبوع، وجّهت وزارة الحرب (البنتاغون) بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، شرط نجاح الاجتماعات الجارية".