الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
23 مارس 2026 17:45

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة ⁠"فوكس بيزنس" التلفزيونية، اليوم ​الاثنين، ​بأن ‌إيران ⁠ترغب ​بشدة في التوصل إلى اتفاق وأن ‌ذلك قد يتم ‌في غضون خمسة ​أيام أو أقل.
وقال ترامب، في مقابلة عبر ‌الهاتف بحسب ​مقدمة برنامج (مورننجز ويذ ماريا)، إن ​أحدث ‌محادثات ⁠بين ‌المبعوثين ‌الأميركيين ستيف ⁠ويتكوف وجاريد كوشنر ونظيريهما ​في إيران جرت مساء أمس الأحد.
كما أكد ترامب، في تصريحات أخرى، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا خلال اليومين الماضيين "محادثات جيدة جدا ومثمرة"، قرر على إثرها إرجاء الضربات التي هدد بشنّها على منشآت الطاقة الإيرانية.
كان ترامب أمهل، ليل السبت إلى الأحد، إيران 48 ساعة لإعادة فتح مضيق هرمز المغلق عمليا، متوعدا بـ"تدمير" مختلف محطاتها لإنتاج الطاقة في حال لم تقم بذلك.
وقال ترامب، على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن الولايات المتحدة وإيران "أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيّدة جدا ومثمرة في ما يتعلّق بالحل الشامل والكامل للأعمال العدائية بيننا في الشرق الأوسط". 
وأضاف "بناء على فحوى ونبرة" المحادثات "التي ستتواصل خلال الأسبوع، وجّهت وزارة الحرب (البنتاغون) بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام، شرط نجاح الاجتماعات الجارية".

ترامب: فرصة «حقيقية للغاية» للتوصل إلى اتفاق مع إيران
روسيا تجدد دعمها لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
