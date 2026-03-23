ترامب يدلي بتصريحات حول "تغيير النظام" في إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "تغيير النظام" جارٍ فعلياً في إيران، محذراً من أنه في حال فشل المحادثات مع الشخصيات الإيرانية التي تواصلت معها الولايات المتحدة، فإن القصف سيستمر.

وأوضح ترامب، في فلوريدا قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى ممفيس في جنوب الولايات المتحدة، أن المحادثات ليست مع المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مؤكدا "نتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنّه الأكثر احتراما والقائد" في إيران، من دون تسميته.

وأعلن ترامب أنه ربما تكون هناك قيادة مشتركة في إيران.

وأكد الرئيس الأميركي أنّ هناك "نقاط اتفاق رئيسية" في المحادثات التي أعلنها بين الولايات المتحدة وإيران، متحدثا عن "اتفاق من 15 نقطة" من بينها "عدم امتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "نريد وقف تخصيب اليورانيوم، لكننا نريد أيضا اليورانيوم المخصّب"، في إشارة إلى مخزون طهران منه.