الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريحات حول "تغيير النظام" في إيران

دونالد ترامب يدلي بتصريحات صحفية
23 مارس 2026 18:42

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "تغيير النظام" جارٍ فعلياً في إيران، محذراً من أنه في حال فشل المحادثات مع الشخصيات الإيرانية التي تواصلت معها الولايات المتحدة، فإن القصف سيستمر.
وأوضح ترامب، في فلوريدا قبل أن يستقل الطائرة متوجها إلى ممفيس في جنوب الولايات المتحدة، أن المحادثات ليست مع المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مؤكدا "نتعامل مع الرجل الذي أعتقد أنّه الأكثر احتراما والقائد" في إيران، من دون تسميته.
وأعلن ترامب أنه ربما تكون هناك قيادة مشتركة في إيران. 
وأكد الرئيس الأميركي أنّ هناك "نقاط اتفاق رئيسية" في المحادثات التي أعلنها بين الولايات المتحدة وإيران، متحدثا عن "اتفاق من 15 نقطة" من بينها "عدم امتلاك أسلحة نووية". 
وأضاف "نريد وقف تخصيب اليورانيوم، لكننا نريد أيضا اليورانيوم المخصّب"، في إشارة إلى مخزون طهران منه.

المصدر: وكالات
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
