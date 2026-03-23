الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكويت تعترض صاروخا باليستيا معاديا وتتعامل مع سقوط شظايا

العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية
23 مارس 2026 20:03

أعلنت دولة الكويت عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي معادي واحد داخل مجالها الجوي خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، بالتزامن مع تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 14 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان الإيراني على دولة الكويت إلى 498 بلاغا.

جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي المخصص لاستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية والميدانية، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، استمرار القوات المسلحة الكويتية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية، في أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة لحماية أمن الوطن واستقراره.

أخبار ذات صلة
من جانبه، أوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، أن صافرات الإنذار شغلت مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 118 مرة، مستعرضا مقطعاً مرئيا لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.

المصدر: وام
الكويت
صاروخ باليستي
شظايا
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©