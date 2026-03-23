مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يرفضان أعمال إيران العدائية ويبحثان احتواء التصعيد

أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس، مشددا على أنها انتهاك سافر للسيادة والقوانين والأعراف الدولية، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال تلقي معاليه اتصالاً هاتفياً، اليوم، من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير.

وشدد معاليه، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء هذا التصعيد بما يضمن حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وصون سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

بدورها، أعربت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط عن رفضها لجميع الأعمال العدائية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأمن واستقرار دول المجلس.