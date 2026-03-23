الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يرفضان أعمال إيران العدائية ويبحثان احتواء التصعيد

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (أرشيفية)
23 مارس 2026 20:08

أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس، مشددا على أنها انتهاك سافر للسيادة والقوانين والأعراف الدولية، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال تلقي معاليه اتصالاً هاتفياً، اليوم، من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي وأستراليا يتوصلان إلى اتفاقية للتجارة الحرة
«التعاون الخليجي»: أهمية تضافر الجهود لاحتواء التصعيد وحفظ استقرار المنطقة

وشدد معاليه، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء هذا التصعيد بما يضمن حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وصون سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

بدورها، أعربت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط عن رفضها لجميع الأعمال العدائية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأمن واستقرار دول المجلس.

المصدر: وام
مجلس التعاون الخليجي
الاتحاد الأوروبي
التصعيد
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
