عشرات القتلى إثر تحطم طائرة في كولومبيا

عشرات القتلى بتحطم طائرة في كولومبيا

أفاد الجيش الكولومبي، اليوم الاثنين، بمقتل نحو 80 جنديا إثر تحطم طائرة نقل جنوب البلاد.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الحادث المأساوي" وقع في "بويرتو ليغويزامو"، وهي بلدية نائية في مقاطعة "بوتومايو" الأمازونية الواقعة على الحدود مع بيرو والإكوادور.

ولم يحدد سانشيز عدد الجنود الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

لكن مصدرا عسكريا قال إن أفراد كتيبتين (80 جنديا) يُعتقد أنهم كانوا في الطائرة، التي تحطمت أثناء إقلاعها، وهي من طراز "هيركوليز".