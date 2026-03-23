باكستان تتعهد بالقضاء على الإرهاب

إسلام آباد (وكالات)



أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أمس، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب» مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البلدان أعلنا الأربعاء الماضي بمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً لأعمال عدائية استمرت لأسابيع. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة منتصف ليلة أمس الاثنين.

وفي رسالة بمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال في بيان إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان موجهة نحو تحقيق هذا الهدف». وأمس الأول، أفادت الحكومة الأفغانية مقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية. وفي رسالته بمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا.

في 22 فبراير الماضي، استهدفت باكستان 7 نقاط على طول الحدود مع أفغانستان، وصفتها بأنها «معسكرات إرهابية»، ردا على هجمات داخل أراضيها قالت إن حركة «طالبان باكستان» تقف وراءها. وردت الحكومة الأفغانية في 26 فبراير بشن هجمات على منشآت عسكرية باكستانية على طول الحدود، ثم قامت باكستان بالرد على هذه الهجمات باستهداف بعض المواقع في المناطق الحدودية.