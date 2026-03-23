الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان تتعهد بالقضاء على الإرهاب

جنود من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
24 مارس 2026 02:51

إسلام آباد (وكالات) 

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أمس، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب» مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.
وكان البلدان أعلنا الأربعاء الماضي بمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً لأعمال عدائية استمرت لأسابيع. ومن المقرر أن تنتهي الهدنة منتصف ليلة أمس الاثنين.
وفي رسالة بمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال في بيان إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان موجهة نحو تحقيق هذا الهدف». وأمس الأول، أفادت الحكومة الأفغانية مقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية. وفي رسالته بمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا.
في 22 فبراير الماضي، استهدفت باكستان 7 نقاط على طول الحدود مع أفغانستان، وصفتها بأنها «معسكرات إرهابية»، ردا على هجمات داخل أراضيها قالت إن حركة «طالبان باكستان» تقف وراءها. وردت الحكومة الأفغانية في 26 فبراير بشن هجمات على منشآت عسكرية باكستانية على طول الحدود، ثم قامت باكستان بالرد على هذه الهجمات باستهداف بعض المواقع في المناطق الحدودية.

باكستان
الإرهاب
أفغانستان
عيد الفطر
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©