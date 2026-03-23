الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: روسيا تحاول تكثيف الهجمات على الجبهة

عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
24 مارس 2026 02:51

واشنطن (وكالات) 

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن الجيش الروسي يحاول «تكثيف» هجماته على الجبهة، فيما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس، إحراز تقدم خلال محادثات مع أوكرانيا في شأن إنهاء الحرب مع روسيا. 
وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي «رصدنا هذا الأسبوع محاولات من جانب الروس لتكثيف هجماتهم، مستغلين تحسن الأحوال الجوية».

وفي وقت سابق أمس الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية بوتابيفكا الصغيرة في منطقة سومي في شمال أوكرانيا قرب الحدود الروسية. 
وقال زيلينسكي إن الوحدات الروسية تحاول التقدم في سومي ومنطقة خاركيف المجاورة.
في غضون ذلك، أكّد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الأول، إحراز تقدم خلال محادثات مع أوكرانيا في شأن إنهاء الحرب مع روسيا، وهو هدف تعهّد الرئيس دونالد ترامب إنجازه عند تولّيه منصبه قبل 14 شهراً.
وكتب ويتكوف على «إكس» أن المحادثات الذي استمرت يومين في فلوريدا ركّزت على المزيد من تقليص الفجوات ومعالجة القضايا العالقة، وشهدت تقدّماً في مسألة إنسانية أساسية.
من جانبه، أعلن زيلينسكي، أن وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة اختتما اليوم الثاني من محادثات في فلوريدا لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة ​منذ أربع سنوات مع روسيا.
وقال زيلينسكي: «من الواضح ​أن اهتمام الجانب الأميركي ينصب بشكل أساسي الآن على الوضع المتعلق بإيران ​والمنطقة ككل، لكن ‌يجب أيضاً إنهاء الحرب الروسية ضد ⁠أوكرانيا».
وأضاف «هناك مؤشرات ​على إمكانية إجراء المزيد من عمليات تبادل أسرى الحرب، وهو ما سيكون نبأ ساراً للغاية وتأكيداً على نجاح الجهود الدبلوماسية، نأمل أن يتحقق ذلك».
ولم يُحدد زيلينسكي ما إذا كانت المحادثات ستستمر، أو متى أو أين ستُعقد، أو بأي شكل.
في الأثناء، أفادت السلطات الروسية باندلاع حريق فجر أمس في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينغراد، القريبة من الحدود الفنلندية.
من جانبها، قالت كييف إنها استهدفت ميناء نفطياً. 
في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 234 من أصل 251 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

الجيش الأوكراني
ستيف ويتكوف
روسيا
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الجيش الروسي
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©