إصابات في هجمات للمستوطنين بالضفة

فلسطيني يتفقد بقايا منزل محترق شرق مدينة نابلس (أ ف ب)
24 مارس 2026 02:52

رام الله (وكالات) 

تصاعدت هجمات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية مخلفة إصابات في صفوف الفلسطينيين وأضراراً مادية، وسط إغلاق طرق رئيسة وفرعية وتعطيل حركة المواطنين. 
ووفق «المركز الفلسطيني للإعلام»، أمس، أصيب تسعة فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة دير الحطب شرق نابلس. ويقول الهلال الأحمر إن الإصابات توزعت بين ست حالات نتيجة الضرب، وإصابة بالاختناق جراء الغاز والدخان، إضافة إلى إصابة ناجمة عن سقوط أدت إلى كسر في الفخذ. كما أقدم المستوطنون على إحراق منازل ومركبات داخل البلدة، قبل أن تتدخل طواقم الإطفاء للسيطرة على النيران. 
وفي رام الله، هاجم مستوطنون قرية برقا أمس، وأضرموا النار في العيادة الصحية وشاحنة تجارية، ما تسبب بأضرار مادية وبث حالة من الذعر بين السكان، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن الهجوم نفذ بحماية قوات الاحتلال. 
بالتوازي، أغلق المستوطنون طرقاً عدة في محيط محافظة رام الله والبيرة، حيث تجمعوا عند دوار كراميلو وأغلقوه بالكامل، إلى جانب إغلاق بوابة الطيبة - كراميلو، وتنظيم تجمعات مماثلة قرب مفارق مستوطنة «شيلو». كما أغلقت طرق أخرى، منها طريق عين أيوب غرب رام الله، والطريق المؤدي من بلدة الطيبة نحو أريحا، باستخدام الحجارة، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
«الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية في غزة
فلسطين
نابلس
إسرائيل
الضفة الغربية
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
اليوم 19:32
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
اليوم 19:27
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
اليوم 19:25
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
اليوم 19:24
