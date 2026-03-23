«الفارس الشهم 3» تواصل جهودها الإغاثية في غزة

أبوظبي (الاتحاد)



تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية المكثفة لدعم سكان قطاع غزة، ضمن استجابة إغاثية شاملة تستهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الراهنة.

وخلال حصاد الأسبوع الـ123، استقبلت العملية 3 وفود وشخصيات اعتبارية، أشادت بالدور الإغاثي الفاعل الذي تقوم به العملية في مختلف المناطق المستهدفة.

وفي القطاع الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث تم علاج 1404 مرضى، في إطار دعم المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية والإغاثية، تم توزيع 160 علبة حليب، و393.132 كيلوجراماً من التمور، إلى جانب 37.636 «جاكيتاً» شتوياً، ضمن جهود توفير الاحتياجات الأساسية للأسر. كما تواصل 7 مخابز عملها بإنتاج 5.600 ربطة خبز يومياً، يستفيد منها نحو 28 ألف مواطن بشكل يومي. وشهد الأسبوع توزيع 24.667 طرداً إغاثياً متنوعاً، شملت مواد غذائية وصحية وملابس، إضافة إلى تنفيذ 7 مبادرات إنسانية استفاد منها 3.276 شخصاً، وتوفير 105 خيام لإيواء الأسر المتضررة.

كما تعاملت العملية مع 351 مناشدة لتوفير الخيام والبطانيات والحقائب الإغاثية والملابس الشتوية، إلى جانب توزيع 496 «شادراً»، في إطار الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الملحّة.



مبادرات

تأتي هذه الجهود ضمن سلسلة مبادرات مستمرة تنفذها عملية «الفارس الشهم 3» لتقديم الدعم الإنساني الشامل، والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة في مختلف القطاعات الحيوية.