الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بريطانيا تستدعي سفير إيران إثر "أعمال تزعزع الاستقرار"

سيارات إسعاف والشرطة الجنائية عند مسرح اعتداء في لندن
23 مارس 2026 21:41

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها استدعت سفير إيران، للاحتجاج على "أعمال طهران المتهورة والمزعزعة للاستقرار" في المملكة المتحدة وخارجها.
وأكد متحدث باسم الوزارة "يأتي هذا الاستدعاء عقب توجيه اتهامات مؤخرا إلى شخصين، أحدهما مواطن إيراني والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بموجب قانون الأمن القومي، للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي".
وأضاف "ستتخذ هذه الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب البريطاني، بما فيها فضح أعمال إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج".
ومثُل إيرانيان أمام المحكمة في لندن، الخميس، لاتهامهما بالتجسس على المجتمع اليهودي في العاصمة البريطانية لصالح طهران، بما في ذلك عبر القيام بعمليات استطلاع لأهداف محتملة مثل كنيس يهودي.
ولطالما حذرت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية (ام آي 5) وأعضاء البرلمان من تهديدات متزايدة من إيران.
وبين التاسع من يوليو و15 أغسطس من العام الماضي، وُجهت تهمة التورط في اتصالات من المحتمل أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيا، إلى نعمت الله شاهسافاني (40 عاما) وهو مواطن إيراني بريطاني، وعلي رضا فراساتي (22 عاما) وهو مواطن إيراني.
وقالت لويز أتريل المدعية العامة للمحكمة، الأسبوع الماضي، إن الرجلَين "يشتبه في مساعدتهما جهاز الاستخبارات الإيراني عبر إجراء مراقبة عدائية لمواقع وأفراد مرتبطين بالمجتمع الإسرائيلي واليهودي".
وقالت الشرطة، السبت، إن تهمة وُجهت لرجل إيراني وامرأة رومانية، لمحاولتهما دخول قاعدة تابعة للبحرية الملكية تتمركز فيها الغواصات النووية البريطانية.
وأُلقي القبض عليهما لمحاولتهما اختراق قاعدة "فاسلاين" في اسكتلندا الخميس، التي تضم نظام الردع النووي "ترايدنت" التابع للمملكة المتحدة، والمكوّن من أربع غواصات مسلّحة بصواريخ "ترايدنت" الباليستية.

المصدر: وكالات
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
