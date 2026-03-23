الثلاثاء 24 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
עדד اليوم
الأخبار العالمية

«ناتو»: مخططون يعكفون على خطة لتأمين الملاحة في «هرمز»

24 مارس 2026 02:51

بروكسل (وكالات)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مارك روته، إن مخططين عسكريين يعكفون على وضع خطة لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف روته، في تصريحات صحفية نقلتها شبكة «CBS» الأميركية، أنه أجرى اتصالات عدة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لبحث تطورات الحرب ضد إيران.
وأشار روته إلى أنه «22 دولة تجتمع منذ الخميس، معظمها داخل (الناتو)، بالإضافة إلى اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، للإجابة عن 3 أسئلة أساسية: ما الذي نحتاجه؟ متى نحتاجه؟ وأين نحتاجه؟ بشأن مضيق هرمز»، لافتاً إلى أنه يجري العمل على الإجابة عن هذه الأسئلة استجابة لدعوة الرئيس الأميركي، لضمان حرية الملاحة عبر المضيق.  وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: «يعمل المخططون العسكريون الآن معاً لضمان أمن مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة فيه، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي».  وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أنه «مقتنع تماماً» بأن الحلف سيتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز.  وقال: «لقد استغل الحلفاء الأوروبيون والشركاء حول العالم الأسبوعين الماضيين لضمان توحيد الصفوف، وبدأوا التخطيط لمعرفة ما يمكننا القيام به بشكل جماعي كحلفاء وشركاء للولايات المتحدة». كما وصف العملية الأميركية بأنها «حاسمة» في ظل «التهديد الوجودي» الذي تمثله إيران.

