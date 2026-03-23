روسيا تجدد دعمها لدول مجلس التعاون في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

موسكو (الاتحاد، وكالات)



جددت وزارة الخارجية الروسية، أمس، تأكيد دعمها القوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، معربةً عن إدانتها للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المنطقة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا الموقف جاء عقب اجتماع عقد في موسكو بين نائبي وزير الخارجية الروسيين ألكسندر أليموف وغيورغي بوريسينكو مع ممثلين عن سفارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الأردن.

وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، لا سيما في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، حيث أشاد ممثلو دول المجلس بموقف روسيا خلال التصويت على القرار. وأشار إلى أن «ممثلي الدول الخليجية أكدوا أن الدول العربية ليست طرفاً في المواجهة الحالية، وبالتالي لا يمكن اعتبار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها ضمن إطار حق الدفاع عن النفس».

من جانبها، شددت روسيا على أن «هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع ولا مبرر لاستمرارها». وأوضح البيان أن «روسيا تدعم بقوة دول منطقة الخليج العربي في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وتدين الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية»، مؤكدةً أن موسكو ستواصل جهودها الدبلوماسية والوساطة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.