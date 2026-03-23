«التعاون الخليجي»: أهمية تضافر الجهود لاحتواء التصعيد وحفظ استقرار المنطقة

أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المجلس، مشدداً على أنها انتهاك سافر للسيادة والقوانين والأعراف الدولية، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، خلال تلقي معاليه اتصالاً هاتفياً، أمس، من المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية، دوبرافكا سويكا، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير.

وشدد معاليه خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء هذا التصعيد بما يضمن حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وصون سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. وأعربت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط عن رفضها لجميع الأعمال العدائية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لأمن واستقرار دول المجلس.

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض واعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الحدود الشمالية.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إنه تم ‏‏اعتراض أحد الصاروخين وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 147 صاروخاً و282 طائرة مسيرة استهدفت البلاد منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، مشددةً على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامتهم، موجهة بالابتعاد التام عن المواقع المتضررة وأي أجسام مشبوهة. كما حذرت بشدة من تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، داعيةً إلى تجنب تناقل الشائعات والحرص التام على متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات الدقيقة.

أعلنت دولة الكويت عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي معاد واحد داخل مجالها الجوي خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية، بالتزامن مع تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 14 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي، ليرتفع إجمالي البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان الإيراني على الكويت إلى 498 بلاغاً. جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي المخصص لاستعراض آخر التطورات والأحداث العملياتية والميدانية، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، استمرار القوات المسلحة الكويتية، بالتعاون والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات العسكرية والأمنية، في أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة لحماية أمن الوطن واستقراره.

أوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، أن صافرات الإنذار شغلت مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 118 مرة، مستعرضاً مقطعاً مرئياً لعدد من البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج نطاق التهديد.