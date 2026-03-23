الاتحاد الأوروبي يعزز مساعداته للبنان مع تفاقم الأزمة الإنسانية

بروكسل (الاتحاد)



أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، تعزيز دعمه للبنان في ظل تصاعد أعمال العنف واتساع نطاق النزوح، مؤكداً التزامه المستمر بدعم استقرار البلاد وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه «يجري حالياً تفعيل إجراءات إضافية ضمن حزمة الدعم المالي البالغة مليار يورو والمخصصة للبنان للفترة بين عامي 2024 و2027 وذلك لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً الآن».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتعاون مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين والإقليميين على ضمان استمرار وصول السكان إلى الخدمات الأساسية، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل كذلك دعم القوات الأمنية اللبنانية نظراً لدورها الحيوي في الحفاظ على الاستقرار.

وفي إطار مساعدة المتضررين من موجة النزوح الأخيرة، خصص الاتحاد الأوروبي وفق البيان مساعدات نقدية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لدعم 100 ألف أسرة من الفئات الأكثر ضعفاً وذلك عبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الذي تديره الحكومة اللبنانية.

كما نشر أكثر من 20 وحدة طبية متنقلة ممولة من قبله لدعم 67 مركز إيواء جماعياً ومناطق خاضعة لأوامر الإخلاء بما يضمن استمرار حصول السكان على الخدمات الصحية الأساسية.