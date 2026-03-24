الاتحاد الأوروبي وأستراليا يتوصلان إلى اتفاقية للتجارة الحرة

الاتحاد الأوروبي وأستراليا يتوصلان إلى اتفاقية للتجارة الحرة
24 مارس 2026 13:24

توصل الاتحاد الأوروبي وأستراليا إلى اتفاقية للتجارة الحرة في ختام مفاوضات استمرت قرابة عقد كامل.

ويتوقع أن يسهم الاتفاق في توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين وفتح أسواق جديدة وخفض التكاليف على المستهلكين، على أن يخضع النص لاعتماد المجلس الأوروبي ثم التوقيع والتصديق من قبل برلمانات الطرفين قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأكد رئيس وزراء استراليا أنتوني ألبانيزي أن الاتفاق شامل ومتوازن وذو جدوى تجارية، وسيسهم في إزالة الرسوم الجمركية عن صادرات أسترالية رئيسية، فيما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين على أن الاتفاق يمثل رسالة واضحة بأن التجارة الحرة القائمة على القواعد لا تزال قادرة على تحقيق مكاسب مشتركة، لافتة إلى توسع شبكة اتفاقيات الاتحاد لتشمل نحو ملياري نسمة خلال أقل من شهرين عبر شراكات تمتد إلى ثلاث قارات.

من جهته توقع ماروش شيفتشوفيتش مفوض التجارة الأوروبي ارتفاع صادرات السلع والخدمات الأوروبية إلى أستراليا بنحو الثلث خلال العقد المقبل انطلاقاً من مستوى يبلغ حالياً 65 مليار يورو سنوياً.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
أستراليا
التجارة الحرة
