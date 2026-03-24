15 قتيلاً بقصف للجيش السوداني استهدف «كردفان»

أعلن تحالف السودان التأسيسي، أمس، مقتل 15 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين في قصف للجيش السوداني استهدف ولاية كردفان.

وقال التحالف في بيان صحفي: «استهدفت مسيرات تابعة للجيش السوداني، أمس، المدنيين العزل في مدن لقاوة وجنقارو بولاية كردفان مخلفة 15 قتيلاً أغلبهم من النساء والأطفال وما لا يقل عن 25 جريحاً».

وأضاف أن ذلك يأتي بعد الهجمات التي نفذتها مسيرات على مستشفى الضعين التعليمي ومدينة الفاشر أول أيام عيد الفطر، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وفي اليوم التالي استهدفت المدنيين في شرق الضعين ومدينة الدلنج، ما أسفر عن سقوط 53 قتيلاً في المدينتين، بجانب عشرات الجرحى.

وأوضح التحالف أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتعكس نهجاً متعمداً في استهداف المستشفيات والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم في الحياة والعلاج والتعليم، مؤكداً أن هذا الجيش لا يمثل السودان، ولا يعبر عن إرادة شعبه، بل يستخدم اسمه زوراً لتغطية مشروعه التخريبي.